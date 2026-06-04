Uma força-tarefa uniu 20 profissionais de diversas áreas para a retirada de oito toneladas de material inservível de um imóvel no bairro Jardim Ismênia, em São José dos Campos. A limpeza foi concluída na última terça-feira (2) após inúmeras notificações e multas ao proprietário desde 2019.

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O acúmulo trazia riscos à saúde da vizinhança por favorecer vetores de doenças e criadouros de mosquitos, como o transmissor da dengue.

Intervenção