04 de junho de 2026
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AUTORIZAÇÃO JUDICIAL

Prefeitura retira 8 toneladas de lixo de imóvel em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMSJC
Imóvel acumulava lixo desde 2019
Imóvel acumulava lixo desde 2019

Uma força-tarefa uniu 20 profissionais de diversas áreas para a retirada de oito toneladas de material inservível de um imóvel no bairro Jardim Ismênia, em São José dos Campos. A limpeza foi concluída na última terça-feira (2) após inúmeras notificações e multas ao proprietário desde 2019.

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O acúmulo trazia riscos à saúde da vizinhança por favorecer vetores de doenças e criadouros de mosquitos, como o transmissor da dengue.

Intervenção

O imóvel já estava desocupado e a intervenção foi realizada com autorização da Justiça. A família proprietária acompanhou a ação e recebeu apoio e orientação social.

Participaram da ação representantes da Fiscalização de Posturas, Guarda Civil Municipal, Defesa Civil, Manutenção da Cidade, Vigilância Sanitária, Apoio Social, Mobilidade Urbana e do Centro de Controle de Zoonoses.

Denúncias

A Prefeitura de São José dos Campos ressalta a importância de denúncias de casos semelhantes para providências.

Acúmulo de lixo, objetos ou mato alto podem ser comunicados à Central 156.

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