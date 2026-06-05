Motoristas e moradores que utilizam uma importante via de ligação com a zona rural passaram a contar com novas medidas de segurança viária. A Prefeitura concluiu a reinstalação de 16 lombadas ao longo da estrada, com o objetivo de reduzir a velocidade dos veículos e aumentar a proteção de quem circula pelo local.

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Os serviços foram realizados na estrada Professor Doutor José Luiz Cembranelli, conhecida como Sete Voltas, em Taubaté. A intervenção foi executada por equipes da Secretaria de Obras, atendendo a uma solicitação da Secretaria de Mobilidade Urbana.