Motoristas e moradores que utilizam uma importante via de ligação com a zona rural passaram a contar com novas medidas de segurança viária. A Prefeitura concluiu a reinstalação de 16 lombadas ao longo da estrada, com o objetivo de reduzir a velocidade dos veículos e aumentar a proteção de quem circula pelo local.
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Os serviços foram realizados na estrada Professor Doutor José Luiz Cembranelli, conhecida como Sete Voltas, em Taubaté. A intervenção foi executada por equipes da Secretaria de Obras, atendendo a uma solicitação da Secretaria de Mobilidade Urbana.
Segundo a administração municipal, a recolocação dos dispositivos busca estimular a redução da velocidade dos motoristas em um trecho que registra fluxo constante de veículos e moradores da região.
As lombadas foram instaladas ao longo da extensão da via por equipes da Usina de Asfalto do município. Após a conclusão dos trabalhos, técnicos da Secretaria de Mobilidade Urbana realizaram a sinalização necessária para orientar os condutores.
A Sete Voltas também foi beneficiada recentemente por um amplo programa de recuperação da pavimentação. A estrada, que conecta a área urbana, a partir do bairro Chácara Silvestre, às comunidades rurais, recebeu diversas melhorias estruturais.
Entre as intervenções executadas estão a aplicação de uma nova camada asfáltica, obras de drenagem para melhorar o escoamento das águas pluviais e a instalação de tubos de concreto, guias e sarjetas em pontos específicos da via.
As obras foram realizadas por empresa contratada pelo Governo do Estado, por meio de convênio firmado com a Prefeitura de Taubaté, que acompanhou e fiscalizou a execução dos serviços.
O investimento nas melhorias foi de aproximadamente R$ 17 milhões, com o objetivo de proporcionar mais segurança, conforto e mobilidade para os usuários da estrada.