O Handebol Taubaté já tem definido o caminho que percorrerá na fase de grupos do Campeonato Sul-Centro Americano de Clubes 2026, principal torneio de clubes da modalidade no continente. A competição será disputada entre os dias 21 e 27 de junho, em Assunção, no Paraguai, reunindo algumas das principais equipes da América do Sul.
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Atual campeão do torneio, o time taubateano chega à competição com a missão de defender o título conquistado na temporada passada e ampliar ainda mais sua galeria de conquistas internacionais. Referência no handebol brasileiro e sul-americano, o clube busca alcançar a marca histórica de dez títulos continentais.
O sorteio definiu que o representante brasileiro estará no Grupo C, ao lado de duas equipes argentinas e um adversário paraguaio. A chave promete confrontos equilibrados logo na primeira fase.
Grupo C
- Handebol Taubaté (Brasil)
- Universitário (Argentina)
- Luque (Paraguai)
- Argentinos Juniors (Argentina)
Ao longo de sua trajetória, o Handebol Taubaté construiu uma das histórias mais vitoriosas do esporte no continente. Com nove títulos do Sul-Centro Americano de Clubes, a equipe acumula participações de destaque em competições internacionais e mantém o objetivo de seguir entre as potências da modalidade.
Além do prestígio continental, a competição oferece uma recompensa importante: o campeão garante vaga no Campeonato Mundial de Clubes da Federação Internacional de Handebol (IHF), torneio que reúne as melhores equipes do planeta.
Representando Taubaté e o Brasil, o elenco segue em preparação para a disputa no Paraguai, apostando na experiência do grupo e na tradição vencedora construída ao longo dos últimos anos.
Sul-Centro Americano de Clubes 2026
Data: 21 a 27 de junho de 2026
Local: Assunção, Paraguai