O Handebol Taubaté já tem definido o caminho que percorrerá na fase de grupos do Campeonato Sul-Centro Americano de Clubes 2026, principal torneio de clubes da modalidade no continente. A competição será disputada entre os dias 21 e 27 de junho, em Assunção, no Paraguai, reunindo algumas das principais equipes da América do Sul.

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Atual campeão do torneio, o time taubateano chega à competição com a missão de defender o título conquistado na temporada passada e ampliar ainda mais sua galeria de conquistas internacionais. Referência no handebol brasileiro e sul-americano, o clube busca alcançar a marca histórica de dez títulos continentais.