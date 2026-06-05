05 de junho de 2026
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HANDEBOL

Taubaté conhece rivais na 'Libertadores' e mira 10º título

Por Da Redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
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PMT
Taubaté conhece rivais na 'Libertadores' e mira 10º título
Taubaté conhece rivais na 'Libertadores' e mira 10º título

O Handebol Taubaté já tem definido o caminho que percorrerá na fase de grupos do Campeonato Sul-Centro Americano de Clubes 2026, principal torneio de clubes da modalidade no continente. A competição será disputada entre os dias 21 e 27 de junho, em Assunção, no Paraguai, reunindo algumas das principais equipes da América do Sul.

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Atual campeão do torneio, o time taubateano chega à competição com a missão de defender o título conquistado na temporada passada e ampliar ainda mais sua galeria de conquistas internacionais. Referência no handebol brasileiro e sul-americano, o clube busca alcançar a marca histórica de dez títulos continentais.

O sorteio definiu que o representante brasileiro estará no Grupo C, ao lado de duas equipes argentinas e um adversário paraguaio. A chave promete confrontos equilibrados logo na primeira fase.

Grupo C

  • Handebol Taubaté (Brasil)
  • Universitário (Argentina)
  • Luque (Paraguai)
  • Argentinos Juniors (Argentina)

Ao longo de sua trajetória, o Handebol Taubaté construiu uma das histórias mais vitoriosas do esporte no continente. Com nove títulos do Sul-Centro Americano de Clubes, a equipe acumula participações de destaque em competições internacionais e mantém o objetivo de seguir entre as potências da modalidade.

Além do prestígio continental, a competição oferece uma recompensa importante: o campeão garante vaga no Campeonato Mundial de Clubes da Federação Internacional de Handebol (IHF), torneio que reúne as melhores equipes do planeta.

Representando Taubaté e o Brasil, o elenco segue em preparação para a disputa no Paraguai, apostando na experiência do grupo e na tradição vencedora construída ao longo dos últimos anos.

Sul-Centro Americano de Clubes 2026

Data: 21 a 27 de junho de 2026
Local: Assunção, Paraguai

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