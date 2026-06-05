Um adolescente foi detido pela GCM (Guarda Civil Municipal) após ser flagrado transportando uma grande quantidade de entorpecentes durante uma ação da Romu (Ronda Ostensiva Municipal). A ocorrência resultou na apreensão de centenas de porções de drogas que estavam prontas para comercialização.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O caso aconteceu na manhã da última quarta-feira (3), no bairro Esplanada Santa Terezinha, em Taubaté. Equipes da Romu realizavam patrulhamento preventivo nas proximidades da EMIEF Professor Doutor João Baptista Ortiz Monteiro quando avistaram três suspeitos sobre um telhado na Rua Alfredo Teles Peixoto.
Ao perceberem a presença dos agentes, os três indivíduos fugiram em direções diferentes. Durante o acompanhamento, os guardas conseguiram localizar um dos suspeitos, que corria carregando duas sacolas pretas.
Na abordagem, os agentes encontraram uma grande quantidade de drogas nas sacolas. Segundo a GCM, foram apreendidas 140 buchas de maconha, 16 pedaços de maconha, 124 pedras de crack, 167 pinos de cocaína, 25 tubos de ICE, 11 microtubos de ICE e 95 papelotes da mesma substância.
Todo o material foi recolhido e apresentado na delegacia. O adolescente também foi conduzido à unidade policial, onde a ocorrência foi registrada.
Após os procedimentos de praxe, o menor permaneceu à disposição da Vara da Infância e da Juventude. A Polícia Civil deverá dar continuidade às investigações para tentar identificar e localizar os outros dois suspeitos que conseguiram fugir durante a ação.