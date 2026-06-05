Um adolescente foi detido pela GCM (Guarda Civil Municipal) após ser flagrado transportando uma grande quantidade de entorpecentes durante uma ação da Romu (Ronda Ostensiva Municipal). A ocorrência resultou na apreensão de centenas de porções de drogas que estavam prontas para comercialização.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso aconteceu na manhã da última quarta-feira (3), no bairro Esplanada Santa Terezinha, em Taubaté. Equipes da Romu realizavam patrulhamento preventivo nas proximidades da EMIEF Professor Doutor João Baptista Ortiz Monteiro quando avistaram três suspeitos sobre um telhado na Rua Alfredo Teles Peixoto.