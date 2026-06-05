O São José Basketball atropelou o vice-lanterna Maringá (PR) com vitória por 74 a 35 na noite desta sexta-feira (5), no ginásio do Teatrão, em São José dos Campos, pela penúltima rodada da primeira fase da edição 2026 da LBF (Liga de Basquete Feminino).

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Com esse resultado, o time da região, que é comandado pelo técnico Leandro Leal, vai a 8 vitórias e nove derrotas, em sexto lugar na classificação. Já o time paranaense continua em penúltimo.