05 de junho de 2026
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BASQUETE FEMININO

São José Basket atropela o Maringá em casa pela LBF

Por Marcos Eduardo Carvalho | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Léo Lenzi/Agência NTZ
Lance do jogo entre São José e Maringá
Lance do jogo entre São José e Maringá

O São José Basketball atropelou o vice-lanterna Maringá (PR) com vitória por 74 a 35 na noite desta sexta-feira (5), no ginásio do Teatrão, em São José dos Campos, pela penúltima rodada da primeira fase da edição 2026 da LBF (Liga de Basquete Feminino).

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Com esse resultado, o time da região, que é comandado pelo técnico Leandro Leal, vai a 8 vitórias e nove derrotas, em sexto lugar na classificação. Já o time paranaense continua em penúltimo.

Na última rodada desta fase, as joseenses visitam o líder Sampaio Basquete, em São Luís (MA), no dia 11 de junho, a partir das 19h30.

 Como foi o jogo

No primeiro quarto, o São José já mostrou superioridade e conseguiu abrir quatro pontos de frente ao final do período: 13 a 9. E as joseenses ampliaram ainda mais o ritmo, quando fizeram um segundo quarto incrível, onde venceram por 26 a 2, ou seja, as visitantes marcaram apenas uma cesta. E os times foram para o intervalo com parcial de 39 a 11, para o São José.

Após o intervalo, a equipe da casa manteve a força, fechando o período em 18 a 5. Assim, terminou o terceiro quarto com placar de 57 a 16 e vitória praticamente assegurada. Nos últimos dez minutos, só administrou a vantagem e garantiu o triunfo.

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