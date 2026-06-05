São José dos Campos será palco de um desafio inédito neste domingo (7). O Parque da Cidade receberá o Cross Training Festival Brasil, evento gratuito que pretende reunir mais de 2.500 participantes para registrar o maior treinão de cross training já realizado no mundo e conquistar uma vaga no Guinness Book, o livro dos recordes.

A programação acontece das 6h às 14h e contará com uma estrutura tecnológica especial para acompanhar, em tempo real, o número de atletas que concluírem todas as etapas exigidas para a homologação da marca. A expectativa dos organizadores é reunir cerca de 2.700 pessoas treinando simultaneamente.

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