São José dos Campos será palco de um desafio inédito neste domingo (7). O Parque da Cidade receberá o Cross Training Festival Brasil, evento gratuito que pretende reunir mais de 2.500 participantes para registrar o maior treinão de cross training já realizado no mundo e conquistar uma vaga no Guinness Book, o livro dos recordes.
A programação acontece das 6h às 14h e contará com uma estrutura tecnológica especial para acompanhar, em tempo real, o número de atletas que concluírem todas as etapas exigidas para a homologação da marca. A expectativa dos organizadores é reunir cerca de 2.700 pessoas treinando simultaneamente.
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O evento é promovido pelo IFP (Instituto Fortalecendo Pessoas), em parceria com a Prefeitura de São José dos Campos, e busca fortalecer a prática esportiva, incentivar hábitos saudáveis e consolidar a cidade como referência na realização de grandes eventos esportivos.
“Estamos realizando junto ao IFP (Instituto Fortalecendo Pessoas) o maior evento de Cross Training do mundo. Vai ser no Parque da Cidade neste domingo, dia 7. São 2.700 pessoas treinando ao mesmo tempo no mesmo lugar”, afirmou o vereador Marcão da Academia (PSD), que recentemente, ele teve uma lei aprovada que cria o Dia do Crosfiteiro em São José dos Campos.
Diferentemente de um treino convencional, os participantes precisarão cumprir um circuito técnico elaborado especialmente para a tentativa de recorde. O percurso será composto por seis arenas, cada uma com um WOD (Workout of the Day) diferente, além de um trecho de corrida que servirá como métrica oficial para os avaliadores internacionais.
Segundo a organização, as atividades foram planejadas para testar diferentes capacidades físicas, como força, resistência, estratégia e habilidades ginásticas, além de estimular a integração entre os participantes.
No total, são seis arenas e seis WODs diferentes, cada um testando um tipo de capacidade. Força, estratégia, resistência, ginástico, mas principalmente trabalho em equipe. Nada aqui foi montado por acaso. Cada detalhe foi pensado para desafiar, mas também para integrar ainda mais a comunidade.
Tem prova para quem está começando e prova para quem já compete. Mas, no fim, todo mundo passa pela mesma experiência. Já passamos de 2.500 inscritos e o mais interessante é ver o movimento que isso está criando.
Além das atividades esportivas, o festival terá atrações voltadas para toda a família. A programação inclui rua de lazer para crianças, apresentações de DJs e ações de incentivo à saúde e ao bem-estar.
Com capacidade para receber grandes públicos, o Parque da Cidade foi escolhido por oferecer a infraestrutura necessária para acomodar atletas, espectadores e visitantes durante o evento.