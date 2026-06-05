Novos elementos reunidos pela Polícia Civil reforçam a hipótese de que a morte de Kaio Paulo Leite possa ter relação com práticas ritualísticas. Entre as evidências analisadas pelos investigadores estão vestígios de sangue identificados por meio de exame de luminol em uma estrutura semelhante a um altar encontrada durante as apurações.

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O crime ocorreu em Amparo, no interior de São Paulo. Kaio foi assassinado no dia 23 de maio, teve o corpo esquartejado e partes dos restos mortais foram abandonadas em diferentes pontos da cidade.