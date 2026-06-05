Uma nutricionista de 35 anos conseguiu escapar de uma tentativa de estupro após reagir ao ataque de um invasor dentro do próprio apartamento. A vítima lutou por cerca de 13 minutos contra o agressor e conseguiu fugir após aplicar técnicas de defesa pessoal aprendidas em artes marciais.
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O caso aconteceu na manhã de 23 de maio, em um condomínio residencial de Barueri, na Grande São Paulo. Segundo relatos, o suspeito entrou no empreendimento sem ser abordado por funcionários e seguiu até o apartamento da vítima.
A mulher, identificada como Jéssica Santos, dormia quando foi surpreendida pelo invasor. De acordo com as investigações, o homem simulou estar armado e tentou violentá-la dentro do quarto.
Praticante de muay thai, boxe e jiu-jítsu, Jéssica reagiu desde os primeiros instantes. Durante a luta corporal, ela conseguiu resistir às investidas do agressor e manteve o confronto por vários minutos.
Em determinado momento, a nutricionista aplicou um golpe conhecido como mata-leão. Quando percebeu uma oportunidade para escapar, desferiu um chute contra o suspeito e correu pelo corredor do prédio em busca de ajuda.
Os gritos da vítima chamaram a atenção de moradores, que conseguiram conter o homem até a chegada da Guarda Civil Municipal. O suspeito foi preso em flagrante no local.
Posteriormente, a Justiça converteu a prisão em preventiva. Segundo informações da investigação, o homem já havia sido condenado por estupro em 2017, recebendo pena superior a 11 anos de prisão, e estava em regime de livramento condicional quando ocorreu a nova tentativa de violência.
Ao relatar os momentos de tensão, Jéssica destacou que agiu para preservar a própria vida. Em declaração divulgada após o caso, afirmou que enfrentou sentimentos como medo, raiva e determinação durante o confronto, mas ressaltou que sua principal motivação foi sobreviver ao ataque. O caso segue sendo investigado pelas autoridades.