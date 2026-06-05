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VIOLÊNCIA

'Briguei pela vida', diz nutricionista que se livrou de ataque

Por Da Redação | Barueri
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução
'Briguei pela vida', diz nutricionista que se livrou de ataque
'Briguei pela vida', diz nutricionista que se livrou de ataque

Uma nutricionista de 35 anos conseguiu escapar de uma tentativa de estupro após reagir ao ataque de um invasor dentro do próprio apartamento. A vítima lutou por cerca de 13 minutos contra o agressor e conseguiu fugir após aplicar técnicas de defesa pessoal aprendidas em artes marciais.

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O caso aconteceu na manhã de 23 de maio, em um condomínio residencial de Barueri, na Grande São Paulo. Segundo relatos, o suspeito entrou no empreendimento sem ser abordado por funcionários e seguiu até o apartamento da vítima.

A mulher, identificada como Jéssica Santos, dormia quando foi surpreendida pelo invasor. De acordo com as investigações, o homem simulou estar armado e tentou violentá-la dentro do quarto.

Praticante de muay thai, boxe e jiu-jítsu, Jéssica reagiu desde os primeiros instantes. Durante a luta corporal, ela conseguiu resistir às investidas do agressor e manteve o confronto por vários minutos.

Em determinado momento, a nutricionista aplicou um golpe conhecido como mata-leão. Quando percebeu uma oportunidade para escapar, desferiu um chute contra o suspeito e correu pelo corredor do prédio em busca de ajuda.

Os gritos da vítima chamaram a atenção de moradores, que conseguiram conter o homem até a chegada da Guarda Civil Municipal. O suspeito foi preso em flagrante no local.

Posteriormente, a Justiça converteu a prisão em preventiva. Segundo informações da investigação, o homem já havia sido condenado por estupro em 2017, recebendo pena superior a 11 anos de prisão, e estava em regime de livramento condicional quando ocorreu a nova tentativa de violência.

Ao relatar os momentos de tensão, Jéssica destacou que agiu para preservar a própria vida. Em declaração divulgada após o caso, afirmou que enfrentou sentimentos como medo, raiva e determinação durante o confronto, mas ressaltou que sua principal motivação foi sobreviver ao ataque. O caso segue sendo investigado pelas autoridades.

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