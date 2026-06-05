Uma nutricionista de 35 anos conseguiu escapar de uma tentativa de estupro após reagir ao ataque de um invasor dentro do próprio apartamento. A vítima lutou por cerca de 13 minutos contra o agressor e conseguiu fugir após aplicar técnicas de defesa pessoal aprendidas em artes marciais.

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O caso aconteceu na manhã de 23 de maio, em um condomínio residencial de Barueri, na Grande São Paulo. Segundo relatos, o suspeito entrou no empreendimento sem ser abordado por funcionários e seguiu até o apartamento da vítima.