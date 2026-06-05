Um homem de 51 anos foi preso em flagrante na manhã desta sexta-feira (5), suspeito de matar a companheira, de 42 anos, e a enteada, uma menina de 12 anos. Segundo a Polícia Militar, ele confessou o crime e relatou ter tentado tirar a própria vida após os assassinatos.
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O caso foi registrado no povoado Retiro do Paraopeba, na região central de Minas Gerais. As vítimas foram encontradas sem vida por volta das 7h15, quando equipes policiais chegaram ao local após serem acionadas.
De acordo com as investigações iniciais, o suspeito enviou uma mensagem por aplicativo a um funcionário da fazenda onde trabalhava, relatando o que havia acontecido. O funcionário comunicou o proprietário da fazenda, que orientou o acionamento da polícia.
Ao chegar à residência, os militares encontraram o homem deitado em uma cama, com um ferimento causado por faca na região do peito. Ele afirmou que tentou suicídio depois de cometer o crime.
Em depoimento aos policiais, o suspeito contou que participou de uma confraternização com as vítimas durante a tarde de quinta-feira. Segundo ele, todos consumiram bebidas alcoólicas antes de retornarem para a casa onde moravam.
Ainda conforme o relato apresentado à polícia, uma discussão teria começado dentro de um dos quartos da residência após a chegada da família. O homem alegou que a companheira e a enteada avançaram contra ele e que, durante o confronto, desferiu golpes de faca nas duas vítimas.
Segundo a versão do suspeito, a mulher caiu no quintal após ser atingida, enquanto a adolescente permaneceu caída na varanda da residência.
Testemunhas ouvidas pela Polícia Militar informaram que a família deixou a confraternização por volta das 16h e que não houve registros de desentendimentos durante o evento. As testemunhas também relataram que a menina era diagnosticada com transtorno do espectro autista.
Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiveram no local e constataram as mortes. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) para exames periciais.
Após receber atendimento médico no Hospital Municipal de Paraopeba e ser liberado, o suspeito foi conduzido à delegacia e autuado em flagrante pelo duplo feminicídio. O caso segue sob investigação.