Um homem de 51 anos foi preso em flagrante na manhã desta sexta-feira (5), suspeito de matar a companheira, de 42 anos, e a enteada, uma menina de 12 anos. Segundo a Polícia Militar, ele confessou o crime e relatou ter tentado tirar a própria vida após os assassinatos.

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O caso foi registrado no povoado Retiro do Paraopeba, na região central de Minas Gerais. As vítimas foram encontradas sem vida por volta das 7h15, quando equipes policiais chegaram ao local após serem acionadas.