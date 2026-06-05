Um menino de 4 anos morreu após cair da janela de um hotel na tarde de quinta-feira (4). A criança chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. O caso é investigado pela Polícia Civil.

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O acidente ocorreu em um estabelecimento hoteleiro de Blumenau, em Santa Catarina. De acordo com as informações preliminares, o menino, identificado como Arthur, estava no quarto acompanhado da mãe quando se aproximou da janela.