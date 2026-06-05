Um menino de 4 anos morreu após cair da janela de um hotel na tarde de quinta-feira (4). A criança chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. O caso é investigado pela Polícia Civil.
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O acidente ocorreu em um estabelecimento hoteleiro de Blumenau, em Santa Catarina. De acordo com as informações preliminares, o menino, identificado como Arthur, estava no quarto acompanhado da mãe quando se aproximou da janela.
Em depoimento aos policiais, a mulher relatou que abriu a janela do quarto e que o filho se debruçou para observar pássaros do lado de fora. Ao perceber o risco, ela tentou segurá-lo pelas pernas, mas não conseguiu evitar a queda.
Após o acidente, a mãe pegou a criança nos braços e saiu em busca de ajuda. Segundo a Polícia Civil, um morador da região auxiliou no socorro e levou os dois até o Hospital Santo Antônio.
Apesar do atendimento médico, a equipe da unidade de saúde constatou a morte da criança pouco depois da chegada.
As primeiras investigações não identificaram indícios de violência. De acordo com a polícia, a linha inicial de apuração aponta para homicídio culposo, quando não há intenção de matar.
Equipes do Departamento de Investigações Criminais (DIC) realizaram os primeiros levantamentos e acompanharam os trabalhos da perícia no local. O caso foi encaminhado à Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente e à Pessoa Idosa, que dará continuidade às investigações para esclarecer todas as circunstâncias da ocorrência.