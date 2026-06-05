Uma mulher de 42 anos e a filha dela, de 12, foram mortas a facadas na manhã desta sexta-feira (5). O principal suspeito do crime é o companheiro da mulher, que foi preso em flagrante pela Polícia Militar.

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O caso foi registrado no Povoado do Retiro, em Paraopeba, na Região Central de Minas Gerais. As vítimas foram identificadas como Marileide Ramos Cordeiro e Juciara Cordeiro de Jesus.