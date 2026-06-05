Uma mulher de 42 anos e a filha dela, de 12, foram mortas a facadas na manhã desta sexta-feira (5). O principal suspeito do crime é o companheiro da mulher, que foi preso em flagrante pela Polícia Militar.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O caso foi registrado no Povoado do Retiro, em Paraopeba, na Região Central de Minas Gerais. As vítimas foram identificadas como Marileide Ramos Cordeiro e Juciara Cordeiro de Jesus.
Quando os policiais chegaram à residência, encontraram as duas já sem vida. Marileide estava caída no quintal da casa, enquanto a filha foi localizada na varanda do imóvel.
Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito, Jorge Dias da Silva, de 51 anos, foi encontrado deitado em uma cama com um ferimento aparentemente superficial no tórax. Ele relatou aos militares que estava machucado e não conseguia se levantar.
Como a residência estava trancada, os policiais precisaram arrombar a porta para entrar no imóvel. Após a abordagem, o homem recebeu voz de prisão e foi detido no local.
Ainda conforme o registro policial, Jorge contou que havia passado o dia consumindo bebidas alcoólicas com a companheira e outras pessoas. De acordo com a versão apresentada por ele, uma discussão teria começado por volta das 19h.
O suspeito afirmou que pegou uma faca na cozinha durante o desentendimento. Em depoimento aos policiais, alegou que as vítimas avançaram contra ele e que, em resposta, desferiu os golpes. Ele disse não se recordar da quantidade de facadas aplicadas em cada uma das vítimas.
Jorge também declarou que, após o crime, feriu o próprio tórax com a intenção de tirar a própria vida. Segundo o relato, ele se deitou ao lado da companheira e, horas depois, ao perceber que continuava vivo, entrou em contato com o patrão para informar o ocorrido e pedir que a polícia fosse acionada.
O caso será investigado pelas autoridades responsáveis, que irão apurar as circunstâncias do duplo homicídio e confrontar a versão apresentada pelo suspeito com as demais provas reunidas durante a investigação.