O vereador João Luiz Pinheiro Francisco (PSDB), de 45 anos, morreu na madrugada desta sexta-feira (5) após passar 40 dias internado em estado gravíssimo. Ele estava hospitalizado desde o fim de abril, quando foi vítima de um ataque que provocou queimaduras em grande parte do corpo.

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O parlamentar estava internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Centro de Tratamento de Queimados do Hospital Universitário de Londrina. De acordo com informações da unidade de saúde, a morte foi confirmada por volta das 1h40.