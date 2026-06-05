O vereador João Luiz Pinheiro Francisco (PSDB), de 45 anos, morreu na madrugada desta sexta-feira (5) após passar 40 dias internado em estado gravíssimo. Ele estava hospitalizado desde o fim de abril, quando foi vítima de um ataque que provocou queimaduras em grande parte do corpo.
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O parlamentar estava internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Centro de Tratamento de Queimados do Hospital Universitário de Londrina. De acordo com informações da unidade de saúde, a morte foi confirmada por volta das 1h40.
O caso teve início no dia 26 de abril, em Guaraqueçaba, no litoral do Paraná. Na ocasião, um homem teria lançado gasolina sobre o vereador e, em seguida, ateado fogo. Imagens registradas por câmeras de segurança mostraram a vítima correndo em chamas na tentativa de escapar.
Segundo a equipe médica, cerca de 40% do corpo de João Luiz foi atingido pelas queimaduras. Apesar dos procedimentos realizados e do acompanhamento intensivo durante mais de um mês, ele não resistiu às complicações causadas pelos ferimentos.
O suspeito, de 49 anos, foi preso em flagrante poucas horas após o ataque e segue detido. As investigações apontam que o crime pode ter sido motivado por desentendimentos relacionados a uma embarcação mantida irregularmente na comunidade.
Com a confirmação da morte do vereador, a investigação deverá ser readequada para homicídio consumado. A Polícia Civil continua apurando todos os detalhes do caso.
A morte de João Luiz gerou forte comoção entre moradores, familiares e colegas de trabalho. Desde o ataque, a população acompanhava a evolução do quadro clínico do parlamentar, que lutava pela recuperação desde o fim de abril.