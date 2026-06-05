Uma mulher foi assassinada a facadas na noite de quarta-feira (3), e o companheiro dela foi preso em flagrante suspeito de cometer o crime. A vítima foi identificada como Fernanda Lima Martins Freitas Guedes. O caso está sendo investigado como feminicídio.
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O crime ocorreu no bairro Mutondo, em São Gonçalo (RJ). Policiais militares do 7º BPM foram acionados para atender uma ocorrência em um condomínio residencial e, ao chegarem ao local, encontraram Fernanda sem vida, com diversos ferimentos provocados por arma branca.
Segundo informações repassadas às autoridades, o suspeito, André Lessa Horinouchi, teria fotografado a vítima após o assassinato e enviado as imagens para uma ex-companheira em tom de ameaça. Ele permaneceu no imóvel até a chegada da polícia e acabou detido no local.
A faca que teria sido utilizada no crime foi apreendida pelos policiais e encaminhada para perícia. Após a prisão, André foi autuado por feminicídio.
As investigações estão sob responsabilidade da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí, que apura as circunstâncias e a motivação do assassinato. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o velório e o sepultamento da vítima.
Fernanda deixa dois filhos. Em uma publicação nas redes sociais, um deles prestou homenagem à mãe e lamentou a perda. Na mensagem, destacou a dor da despedida e afirmou que buscará forças na lembrança e nos ensinamentos deixados por ela.
A repercussão do caso também motivou a mobilização de movimentos sociais. Um coletivo de mulheres convocou uma manifestação em memória de Fernanda para a próxima terça-feira (9), às 18h.
O ato será realizado em frente à sede da DHNSG, no Centro de Niterói. De acordo com a organização, a iniciativa tem como objetivo prestar solidariedade aos familiares e amigos da vítima, além de acompanhar o andamento das investigações e cobrar a responsabilização do autor do crime.