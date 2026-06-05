Uma mulher foi assassinada a facadas na noite de quarta-feira (3), e o companheiro dela foi preso em flagrante suspeito de cometer o crime. A vítima foi identificada como Fernanda Lima Martins Freitas Guedes. O caso está sendo investigado como feminicídio.

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O crime ocorreu no bairro Mutondo, em São Gonçalo (RJ). Policiais militares do 7º BPM foram acionados para atender uma ocorrência em um condomínio residencial e, ao chegarem ao local, encontraram Fernanda sem vida, com diversos ferimentos provocados por arma branca.