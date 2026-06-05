O ex-agente da Receita Federal dos Estados Unidos Brendan Banfield foi condenado nesta sexta-feira (5) à prisão perpétua pelo assassinato da esposa, Christine Banfield, e de Joseph Ryan, em um caso que chocou o país e teve como personagem central a brasileira Juliana Peres Magalhães, natural de Jacareí.

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A sentença foi proferida pela Justiça americana após um julgamento que revelou detalhes de uma trama envolvendo traição, assassinato e um plano para eliminar a esposa de Banfield. Segundo a acusação, o americano contou com a participação da babá brasileira da família para executar o crime.