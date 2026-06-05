A Semana do Meio Ambiente amplia uma discussão que precisa chegar ao território. Falar sobre preservação ambiental exige olhar para a forma como as cidades produzem, consomem, educam e se relacionam com a natureza. Em São José dos Campos, esse debate ganha um recorte importante: apesar de ser reconhecida como uma cidade tecnológica, aproximadamente 70% de seu território corresponde à zona rural.
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Esse dado revela um contraste pouco discutido na rotina urbana. São José dos Campos reúne centros de pesquisa, empresas de tecnologia e forte presença industrial, mas ainda produz pouco diante do próprio potencial de abastecimento local. A alimentação que chega à mesa da população depende, em grande parte, de cadeias longas de produção e distribuição. Isso aumenta distâncias, custos, impactos ambientais e enfraquece a relação da cidade com quem planta.
Nesse contexto, a agroecologia ganha força como uma prática capaz de aproximar sustentabilidade, alimentação saudável, geração de renda e participação comunitária. A agroecologia propõe uma relação mais equilibrada entre produção de alimentos, conservação dos recursos naturais e valorização dos saberes locais. Na prática, significa recuperar o solo, fortalecer a biodiversidade, reduzir impactos ambientais e criar redes mais próximas entre produtores e consumidores.
A discussão também ajuda a repensar o papel das cidades. Em municípios urbanos e em expansão, hortas, quintais produtivos, espaços de formação e iniciativas comunitárias podem contribuir para uma relação mais responsável com o alimento. A produção local reduz distâncias, estimula hábitos alimentares mais saudáveis e valoriza famílias e comunidades que já têm relação direta com o cultivo.
É nesse cenário que chega a São José dos Campos o projeto “Territórios da Agricultura", realizado pela Evoluir Educação em parceria com a Petrobras, por meio do Programa Petrobras Socioambiental. A iniciativa nasce para cuidar da terra e das pessoas, fortalecendo práticas agrícolas regenerativas e ações de educação junto à comunidade.
Com sede no bairro Vista Verde, o projeto se apresenta como um espaço de troca, formação e apoio gratuito. Entre as ações previstas estão o suporte técnico para hortas urbanas e rurais, a difusão de técnicas agroecológicas, o incentivo à geração de renda para famílias produtoras, a educação alimentar e o resgate de saberes comunitários.
A proposta dialoga diretamente com os desafios ambientais atuais. Quando uma comunidade aprende a compostar, cultivar sem agrotóxicos, recuperar áreas produtivas e valorizar alimentos locais, ela participa da construção de uma cidade mais sustentável. A agroecologia não se limita à produção agrícola. Ela envolve educação, saúde, meio ambiente, economia local e pertencimento.
A Evoluir Educação chega a essa nova etapa com uma trajetória de 30 anos em educação e inovação social. No “Territórios da Agricultura”, essa experiência se conecta à agroecologia para criar oportunidades de aprendizagem, mobilização e transformação territorial. A atuação prevista inclui o diálogo com moradores, produtores, escolas e instituições públicas, ampliando o alcance da pauta ambiental para além das datas comemorativas.
A Semana do Meio Ambiente, portanto, é um ponto de partida importante. Ela lembra que a preservação depende de políticas públicas, ciência, participação social e iniciativas concretas nos territórios. Em São José dos Campos, o Territórios da Agricultura reforça essa direção ao propor uma atuação próxima da comunidade, com foco na regeneração da natureza, na alimentação saudável e no fortalecimento de quem planta.
Para uma cidade que tem grande parte de seu território em área rural, discutir agroecologia também é discutir futuro, abastecimento, educação ambiental e desenvolvimento local. O Territórios da Agricultura chega para ajudar São José dos Campos a olhar para essa potência com mais atenção e transformar o cuidado com a terra em prática cotidiana.