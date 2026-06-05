A Semana do Meio Ambiente amplia uma discussão que precisa chegar ao território. Falar sobre preservação ambiental exige olhar para a forma como as cidades produzem, consomem, educam e se relacionam com a natureza. Em São José dos Campos, esse debate ganha um recorte importante: apesar de ser reconhecida como uma cidade tecnológica, aproximadamente 70% de seu território corresponde à zona rural.

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Esse dado revela um contraste pouco discutido na rotina urbana. São José dos Campos reúne centros de pesquisa, empresas de tecnologia e forte presença industrial, mas ainda produz pouco diante do próprio potencial de abastecimento local. A alimentação que chega à mesa da população depende, em grande parte, de cadeias longas de produção e distribuição. Isso aumenta distâncias, custos, impactos ambientais e enfraquece a relação da cidade com quem planta.