O Oba Hortifruti confirmou a inauguração de sua nova unidade no Urbanova, em São José dos Campos. A loja será aberta ao público no dia 19 de junho, a partir das 8h, na Avenida Shishima Hifumi.

Esta será a segunda unidade da rede na cidade. De acordo com a empresa, o novo espaço contará com setores de hortifruti, mercearia, produtos importados e itens de marca própria.

Com a inauguração prevista para as próximas semanas, obras viárias no entorno da unidade seguem em fase final. Trechos da Avenida Possidônio José de Freitas, após a Ponte Flamínio Vaz de Lima, no sentido GACC, podem ter interdições pontuais durante a conclusão dos trabalhos.