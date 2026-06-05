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Oba Hortifruti inaugura unidade no Urbanova; veja data

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Oba será inaugurado em São José
Oba será inaugurado em São José

O Oba Hortifruti confirmou a inauguração de sua nova unidade no Urbanova, em São José dos Campos. A loja será aberta ao público no dia 19 de junho, a partir das 8h, na Avenida Shishima Hifumi.

Esta será a segunda unidade da rede na cidade. De acordo com a empresa, o novo espaço contará com setores de hortifruti, mercearia, produtos importados e itens de marca própria.

Com a inauguração prevista para as próximas semanas, obras viárias no entorno da unidade seguem em fase final. Trechos da Avenida Possidônio José de Freitas, após a Ponte Flamínio Vaz de Lima, no sentido GACC, podem ter interdições pontuais durante a conclusão dos trabalhos.

A empresa também está recebendo currículos para vagas na nova loja. Os interessados podem se candidatar pelo site oficial do Oba Hortifruti.

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