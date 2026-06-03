O processo tramita sob segredo de justiça, mas a reportagem obteve acesso a trechos da ação. São rés a ex-secretária de Educação Suellen Patareli Miragaia e as empresas Brasil Editora de Livros, de Natal (RN), e MVT Educação, de São Paulo (SP). Saud não foi denunciado.

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O Ministério Público ajuizou uma ação de improbidade administrativa na qual aponta supostas irregularidades em um contrato firmado pela Prefeitura de Taubaté em 2024, na gestão do ex-prefeito José Saud (PP), para a compra de kits de educação financeira para a rede municipal, ao custo de R$ 7,999 milhões.

Ao fim do processo, a Promotoria pede que as rés sejam condenadas à restituição integral dos valores pagos pela Prefeitura no contrato. Além disso, pede que a ex-secretária tenha os direitos políticos suspensos por até 12 anos, e que as empresas sejam proibidas de receber empréstimos de órgãos públicos por até 12 anos.

Em uma liminar (decisão provisória) expedida nessa terça-feira (2), a juíza Marcia Beringhs Domingues de Castro, da Vara da Fazenda Pública, determinou o bloqueio dos bens das duas empresas até o limite de R$ 879 mil. Além disso, determinou a averbação premonitória dos bens imóveis e veículos da ex-secretária - nesse caso, a informação da existência do processo judicial passa a constar nas matrículas dos imóveis e nos documentos dos veículos de Suellen, já que os bens poderão ser utilizados posteriormente caso a sentença determine reparação de eventuais danos causados aos cofres públicos.

Licitação ignorou decisão do TCE, diz MP

O primeiro edital para a contratação, publicado pela Prefeitura em fevereiro de 2024, previa a compra de kits do Projeto Banco Mais, da empresa MVT Educação. O certame foi anulado após decisão do TCE (Tribunal de Contas do Estado) que apontou, entre outras falhas, que o órgão "já decidiu pela impossibilidade de indicação de fornecedor específico, sem que haja robustas justificativas para tanto, o que não se verifica no presente caso".