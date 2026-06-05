Após ser alvo de uma ação de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público, o prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias (PSD), negou qualquer irregularidade. Anderson e namorada, a servidora Milena Coelho Guimarães, foram denunciados por "nepotismo afetivo".

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"Recebi com absoluta indignação a presente ação proposta pelo Ministério Público, tendo em vista que em momento algum pratiquei qualquer irregularidade ou ilegalidade. Reafirmo minha total confiança na Justiça e esclareço que tomarei ciência integral do processo, adotando todas as medidas cabíveis para a devida defesa da verdade", disse o prefeito.