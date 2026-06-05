O Ministério Público ajuizou uma ação de improbidade administrativa contra o prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias (PSD), e a servidora Milena Coelho Guimarães, por "nepotismo afetivo" - Anderson e Milena são namorados. Ajuizado na última segunda-feira (1º), o processo tramita em segredo de justiça na Vara da Fazenda Pública, mas a reportagem obteve acesso à denúncia feita pelo MP.

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Na ação, a Promotoria aponta que, entre 2017 e 2025, Milena "ocupou sucessivos cargos comissionados no município" em "contexto de proximidade pessoal de natureza íntima com o prefeito". Para o MP, "há evidências de que nomeações" da servidora "foram efetivadas concomitantemente a seu relacionamento", sendo que Milena e Anderson "mantinham relação adúltera, impondo-se nulidade dos atos de nomeação e responsabilização pela improbidade explícita".