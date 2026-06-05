Uma cobra de cerca de um metro foi encontrada dentro de um ônibus do transporte público de São José dos Campos, na tarde desta sexta-feira (5), por volta das 16h.
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Segundo informações, o animal foi avistado no corredor do ônibus que fazia linha entre a região leste da cidade e o Terminal Central.
O pânico foi imediato no coletivo. Alguns passageiros mudaram de lugar e outros começaram a gravar vídeos. Já um passageiro caminhou até a cobra e pegou o animal com as mãos, retirando-o do ônibus.
Segundo testemunhas, o herói que capturou a serpente desapareceu do local.
Procuradas, a Prefeitura de São José dos Campos e a empresa Maringá ainda não se pronunciaram sobre o incidente. O espaço segue aberto.