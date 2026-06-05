Uma cobra de cerca de um metro foi encontrada dentro de um ônibus do transporte público de São José dos Campos, na tarde desta sexta-feira (5), por volta das 16h.

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Segundo informações, o animal foi avistado no corredor do ônibus que fazia linha entre a região leste da cidade e o Terminal Central.