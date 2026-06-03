Uma mulher identificada como Bianca foi encontrada morta na manhã desta quarta-feira (3) dentro de uma residência. O corpo já estava em avançado estado de decomposição e o caso será investigado pelas autoridades para esclarecer as circunstâncias da morte.
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O fato ocorreu em uma casa na Rua Santa Cruz, no bairro Santa Libânia, em Bragança Paulista. De acordo com relatos de moradores da região, a vítima não era vista desde a última quinta-feira, o que despertou preocupação entre vizinhos e também entre pessoas próximas.
Segundo informações apuradas no local, uma pessoa que possuía a chave do imóvel decidiu verificar a situação após tentativas de contato sem sucesso. Ao chegar à residência, encontrou as portas abertas. Depois de chamar pela moradora diversas vezes e não obter resposta, entrou em um dos cômodos e localizou Bianca deitada sobre a cama.
Ainda conforme relatos, o corpo apresentava sinais avançados de decomposição. Há também a suspeita de que cães pertencentes à vítima tenham consumido partes do cadáver durante o período em que ela permaneceu sem ser encontrada. A informação, entretanto, depende de confirmação por meio das investigações e dos laudos periciais.
Equipes das polícias Militar, Civil e Científica foram acionadas para atender a ocorrência. Profissionais da Divisão do Bem-Estar Animal, ligada à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, também acompanharam os trabalhos e avaliaram a situação dos animais encontrados no imóvel.
As causas da morte ainda não foram divulgadas. O caso foi registrado e segue sob investigação, enquanto a perícia trabalha para determinar o que ocorreu.