Uma mulher identificada como Bianca foi encontrada morta na manhã desta quarta-feira (3) dentro de uma residência. O corpo já estava em avançado estado de decomposição e o caso será investigado pelas autoridades para esclarecer as circunstâncias da morte.

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O fato ocorreu em uma casa na Rua Santa Cruz, no bairro Santa Libânia, em Bragança Paulista. De acordo com relatos de moradores da região, a vítima não era vista desde a última quinta-feira, o que despertou preocupação entre vizinhos e também entre pessoas próximas.