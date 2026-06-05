Seis rios do Vale do Paraíba e do Litoral Norte estão incluídos em estudo da SP Águas (Agência de Águas do Estado de São Paulo) que identificou 43 mananciais em todo o estado com risco de indisponibilidade hídrica no futuro. Estão listados neste levantamento rios que abastecem cidades da região, como Taubaté, Campos do Jordão e Caraguatatuba.

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O estudo identificou a necessidade de recomposição florestal e obras para contenção de erosões e estabilização de margens de rios e córregos. O objetivo é recompor os cursos d’água e ampliar a resiliência hídrica.