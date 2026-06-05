O mercado imobiliário do Vale do Paraíba apresentou desaceleração em abril de 2026 após meses consecutivos de forte crescimento. Apesar da queda no volume de vendas e locações, os indicadores mostram que o setor continua sólido, impulsionado pela demanda habitacional, pela expansão urbana e pelo interesse crescente em imóveis localizados fora das áreas centrais das cidades.

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Levantamento realizado pelo Creci-SP (Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo) junto a imobiliárias e corretores das 31 cidades da região revelou uma redução de 17,98% nas vendas de imóveis residenciais usados e uma queda de 23,85% nas locações em comparação com março.