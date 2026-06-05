A família de Gabriel Diogo de Oliveira Garé, de 28 anos, vive dias de angústia desde o desaparecimento do jovem, registrado na última segunda-feira (1º). De acordo com relatos de familiares, ele saiu de casa pela manhã, em São José dos Campos, com destino a uma entrevista de emprego em Caçapava.

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Após o compromisso, Gabriel, que é morador do Galo Branco, teria informado que seguiria para PAT na tentativa de buscar novas oportunidades de trabalho. O último contato com familiares ocorreu às 14h09. Depois desse horário, ele não enviou mais mensagens e não foi mais localizado.