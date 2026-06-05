A família de Gabriel Diogo de Oliveira Garé, de 28 anos, vive dias de angústia desde o desaparecimento do jovem, registrado na última segunda-feira (1º). De acordo com relatos de familiares, ele saiu de casa pela manhã, em São José dos Campos, com destino a uma entrevista de emprego em Caçapava.
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Após o compromisso, Gabriel, que é morador do Galo Branco, teria informado que seguiria para PAT na tentativa de buscar novas oportunidades de trabalho. O último contato com familiares ocorreu às 14h09. Depois desse horário, ele não enviou mais mensagens e não foi mais localizado.
Preocupados com a falta de notícias, parentes iniciaram uma campanha nas redes sociais em busca de informações que possam ajudar a encontrá-lo. Um cartaz de desaparecimento foi divulgado com a foto de Gabriel e um telefone para contato.
Segundo a família, qualquer informação que possa contribuir para localizar o jovem é importante. Quem tiver notícias sobre o paradeiro de Gabriel pode entrar em contato pelo telefone (12) 97600-7936.