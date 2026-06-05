Uma bateria de lítio destinada à instalação em uma bicicleta elétrica pegou fogo dentro de um apartamento, na região sul de São José dos Campos, na manhã desta sexta-feira (5). A ocorrência mobilizou equipe do Corpo de Bombeiros. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.
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Segundo informações da corporação, a equipe foi acionada para atender a ocorrência em uma residência onde havia relato de incêndio em apartamento na rua José Cobra, no Parque Industial. Ao chegar ao local, os bombeiros constataram que as chamas já haviam sido extintas pelo proprietário do imóvel.
De acordo com o relato do morador, o incêndio teve início em uma bateria de lítio adquirida no dia anterior. O equipamento seria instalado em uma bicicleta elétrica, mas entrou em combustão ainda dentro do apartamento.
As chamas ficaram restritas ao local onde a bateria estava armazenada e não se espalharam para outros cômodos da residência nem para imóveis vizinhos. O incidente gerou fumaça no ambiente, mas não provocou danos estruturais significativos.
Durante a ocorrência, foi identificado um patinete elétrico no apartamento. No entanto, os bombeiros esclareceram que o equipamento não teve qualquer relação com o incêndio e não foi atingido pelo fogo.
Após a extinção das chamas, a atuação da equipe concentrou-se na ventilação do imóvel para retirada da fumaça residual, além da avaliação dos riscos no local. Os bombeiros também orientaram o morador sobre medidas de segurança relacionadas ao armazenamento e manuseio de baterias de lítio.
O apartamento foi deixado em condições seguras após a vistoria.