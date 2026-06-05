Uma bateria de lítio destinada à instalação em uma bicicleta elétrica pegou fogo dentro de um apartamento, na região sul de São José dos Campos, na manhã desta sexta-feira (5). A ocorrência mobilizou equipe do Corpo de Bombeiros. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo informações da corporação, a equipe foi acionada para atender a ocorrência em uma residência onde havia relato de incêndio em apartamento na rua José Cobra, no Parque Industial. Ao chegar ao local, os bombeiros constataram que as chamas já haviam sido extintas pelo proprietário do imóvel.