Uma viatura do serviço de trânsito da Prefeitura de Paraibuna envolveu-se em um acidente com uma motocicleta. Uma jovem de 24 anos ficou ferida.

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Segundo informações de moradores, a jovem estava na moto com o namorado quando o veículo teria sido atingido pela viatura na rotatória da rua Coronel Martins, na região central da cidade. O acidente teria ocorrido na última quarta-feira (3), por volta de 19h.