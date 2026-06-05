Uma viatura do serviço de trânsito da Prefeitura de Paraibuna envolveu-se em um acidente com uma motocicleta. Uma jovem de 24 anos ficou ferida.
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Segundo informações de moradores, a jovem estava na moto com o namorado quando o veículo teria sido atingido pela viatura na rotatória da rua Coronel Martins, na região central da cidade. O acidente teria ocorrido na última quarta-feira (3), por volta de 19h.
A jovem ficou ferida e precisou ser atendida e socorrida ao hospital. Ela teve fratura na perna. “É um absurdo isso acontecer com uma viatura do trânsito, que deveria cuidar da cidade e não atingir pessoas”, disse a mãe do motociclista. "Isso não vai ficar impune, a prefeitura tem que se manifestar".
Procurada, a Prefeitura de Paraibuna ainda não se pronunciou sobre o caso. O espaço segue aberto.