Um capotamento na rodovia Carvalho Pinto (SP-070), em São José dos Campos, provocou a interdição total da pista no sentido interior na manhã desta sexta-feira (5) e deixou três pessoas feridas.

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De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada às 11h23 para atender uma ocorrência de acidente de trânsito no km 102 da rodovia. O veículo envolvido é uma Chevrolet Spin prata que seguia no sentido Taubaté.