Um capotamento na rodovia Carvalho Pinto (SP-070), em São José dos Campos, provocou a interdição total da pista no sentido interior na manhã desta sexta-feira (5) e deixou três pessoas feridas.
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De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada às 11h23 para atender uma ocorrência de acidente de trânsito no km 102 da rodovia. O veículo envolvido é uma Chevrolet Spin prata que seguia no sentido Taubaté.
Segundo as informações apuradas no local, o motorista perdeu o controle da direção, fazendo com que o automóvel capotasse. Após o acidente, o veículo atravessou a pista e parou no sentido contrário da via.
No carro estavam cinco ocupantes. Três deles precisaram de atendimento médico e foram socorridos pelas equipes de emergência. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde das vítimas.
Por conta da ocorrência, houve interdição total da pista no sentido leste da rodovia Carvalho Pinto. Todas as faixas de rolamento e o acostamento precisaram ser bloqueados para o trabalho das equipes de resgate e para a remoção do veículo acidentado.
Acidente interditou a rodovia
A ocorrência foi classificada como de alta criticidade devido ao impacto no tráfego. O acidente aconteceu em um trecho de grande movimentação entre São José dos Campos e Taubaté, causando lentidão e exigindo atenção redobrada dos motoristas que trafegavam pela região.
Após o atendimento às vítimas, a ocorrência ficou sob responsabilidade das equipes da concessionária Ecovias e da Polícia Militar Rodoviária, que deram continuidade aos procedimentos de segurança viária e liberação da pista. As causas do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes.
Motoristas que utilizam a rodovia Carvalho Pinto devem acompanhar as atualizações das condições de tráfego e, se possível, buscar rotas alternativas até a completa normalização da circulação no trecho afetado.