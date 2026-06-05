Dois homens ficaram feridos durante incêndio em um apartamento no Centro de São José dos Campos, na manhã desta sexta-feira (5). Eles inalaram fumaça proveniente do fogo e tiveram que ser socorridos ao hospital.

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O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 9h15 para atender ocorrência de incêndio em residência na rua Coronel Madeira, no 6º andar de um edifício residencial.