Dois homens ficaram feridos durante incêndio em um apartamento no Centro de São José dos Campos, na manhã desta sexta-feira (5). Eles inalaram fumaça proveniente do fogo e tiveram que ser socorridos ao hospital.
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O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 9h15 para atender ocorrência de incêndio em residência na rua Coronel Madeira, no 6º andar de um edifício residencial.
No local, as equipes constataram que o incêndio estava restrito à cozinha do apartamento, tendo como causa provável um curto-circuito em uma geladeira.
O morador, de 33 anos, e o porteiro do edifício, de 49 anos, foram socorridos ao Hospital Clínica Sul após apresentarem sintomas decorrentes da inalação de fumaça.
O fogo foi extinto pelos próprios envolvidos antes da chegada das equipes de emergência. O Corpo de Bombeiros realizou o rescaldo, a vistoria de segurança e deixou o local em condições seguras. A ocorrência contou com a atuação de quatro viaturas dos bombeiros.
Segundo a corporação, a fumaça é um dos maiores riscos em um incêndio. “Como o calor e os gases tóxicos tendem a se concentrar nas partes mais altas dos ambientes, procure sair do local agachado, mantendo-se próximo ao piso, onde o ar costuma estar mais limpo e frio”, informou o Corpo de Bombeiros.
Em caso de incêndio, deve-se abandonar o local com segurança e acionar os bombeiros pelo telefone 193.