Dois estabelecimentos foram fechados e outros seis foram notificados durante uma ação contra a perturbação do sossego em Taubaté. A "Operação Sossego", com participação da GCM (Guarda Civil Municipal), fiscalização de posturas e da Polícia Militar, teve como objetivo coibir irregularidades e o barulho excessivo em bares, adegas e outros estabelecimentos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Bairros visitados pela fiscalização

Ao todo, 12 comércios foram visitados pelas equipes, abrangendo os bairros Quinta das Frutas, Jardim Continental, Independência, Parque Senhor do Bonfim, Vila Aparecida, Residencial Estoril, Centro, Jaboticabeiras, Estrada do Barreiro e Residencial Estoril.

Resultados da "Operação Sossego"