Dois estabelecimentos foram fechados e outros seis foram notificados durante uma ação contra a perturbação do sossego em Taubaté. A "Operação Sossego", com participação da GCM (Guarda Civil Municipal), fiscalização de posturas e da Polícia Militar, teve como objetivo coibir irregularidades e o barulho excessivo em bares, adegas e outros estabelecimentos.
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Bairros visitados pela fiscalização
Ao todo, 12 comércios foram visitados pelas equipes, abrangendo os bairros Quinta das Frutas, Jardim Continental, Independência, Parque Senhor do Bonfim, Vila Aparecida, Residencial Estoril, Centro, Jaboticabeiras, Estrada do Barreiro e Residencial Estoril.
Resultados da "Operação Sossego"
Seis locais apresentaram documentação irregular e foram notificados. Outros dois, além da falta de documentos, não tinham autorização municipal para funcionar e foram fechados.
A Prefeitura de Taubaté afirma que as ações continuam em pontos estratégicos da cidade, considerando denúncias e locais de maior incidência de ocorrências. Desde janeiro de 2026, mais de 200 estabelecimentos já foram fiscalizados pelas equipes.
Denúncias
Moradores podem registrar denúncias via protocolo online no site da Prefeitura ou acionar a Guarda Civil Municipal pelo 153. A Polícia Militar pode ser acionada pelo telefone 190.