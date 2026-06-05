Homens ligados ao tráfico de drogas na região sul de São José dos Campos torturaram brutalmente outros dois homens com pedaços de madeira, prática criminosa conhecida como "madeirada".

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Segundo a Polícia Civil, as agressões são utilizadas por traficantes para impor medo, aplicar castigos e exercer controle sobre a comunidade por meio da violência.