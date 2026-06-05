Homens ligados ao tráfico de drogas na região sul de São José dos Campos torturaram brutalmente outros dois homens com pedaços de madeira, prática criminosa conhecida como "madeirada".
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Segundo a Polícia Civil, as agressões são utilizadas por traficantes para impor medo, aplicar castigos e exercer controle sobre a comunidade por meio da violência.
Na manhã de quinta-feira (4), policiais civis do 3º Distrito Policial de São José dos Campos, com apoio da Diju (Delegacia da Infância e Juventude), deflagraram a Operação Combate ao Terrorismo, destinada a apurar grave caso de tortura praticado por integrantes do tráfico de drogas na zona sul de São José.
Segundo os policiais, a investigação teve início após a circulação de um vídeo que mostra duas vítimas sendo brutalmente agredidas com pedaços de madeira. Os homens sofreram graves lesões e precisaram ser hospitalizados. As investigações permitiram identificar os autores, sendo decretadas prisões temporárias pela Justiça.
Investigado foi preso na operação
Um dos investigados, identificado pelas iniciais J.L.F., foi capturado durante a operação. Em sua residência, foram localizadas munições de calibre .40. O segundo investigado não foi localizado e permanece foragido.
O investigado preso teria confessado as agressões durante depoimento, alegando ter agido como forma de represália após um suposto furto cometido contra sua mãe.
As apurações apontam que o suspeito possui extensa ficha criminal e responde a um processo por homicídio que deverá ser submetido ao Tribunal do Júri. O histórico do investigado passou a integrar o conjunto de informações analisadas pelos responsáveis pelo caso.
Suspeito dizia ser "talibã"
Outro elemento que chamou a atenção dos investigadores foi o conteúdo de mensagens e conversas atribuídas ao suspeito. Segundo a polícia, ele se autodenominava "talibã" e "profissional do crime" em comunicações obtidas durante a investigação. O material será periciado e analisado para auxiliar no esclarecimento da atuação do grupo.
A investigação prossegue para identificar possíveis comparsas, esclarecer a participação de cada integrante do grupo e aprofundar as apurações sobre crimes relacionados ao tráfico de drogas e à prática de tortura na região sul de São José.
Informações sobre foragidos ou atividades criminosas podem ser repassadas anonimamente pelo Disque Denúncia 181. As informações também podem ser enviadas diretamente para a equipe policial, pelo WhatsApp: (12) 99709-6427. O sigilo é garantido.