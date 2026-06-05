Um homem foi preso por importunação sexual dentro de ônibus na rodovia Presdiente Dutra, na tarde de quinta-feira (4), em Caçapava. Segundo o boletim de ocorrência, uma passageira relatou ter sido tocada nas partes íntimas sem consentimento durante a viagem. O ônibus parou na base operacional da PRF (Polícia Rodoviária Federal), no km 127 da Dutra, e o caso foi levado à Polícia Civil.

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De acordo com o registro policial, o motorista informou aos policiais rodoviários federais que uma passageira alegava ter sido vítima de importunação sexual durante o trajeto, entre Curitiba e Rio de Janeiro.