Um homem foi preso por importunação sexual dentro de ônibus na rodovia Presdiente Dutra, na tarde de quinta-feira (4), em Caçapava. Segundo o boletim de ocorrência, uma passageira relatou ter sido tocada nas partes íntimas sem consentimento durante a viagem. O ônibus parou na base operacional da PRF (Polícia Rodoviária Federal), no km 127 da Dutra, e o caso foi levado à Polícia Civil.
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De acordo com o registro policial, o motorista informou aos policiais rodoviários federais que uma passageira alegava ter sido vítima de importunação sexual durante o trajeto, entre Curitiba e Rio de Janeiro.
A vítima, de 36 anos, foi ouvida e disse que o passageiro teria puxado o lençol que a cobria e apertado suas partes íntimas por duas vezes, sem autorização. O suspeito tem 39 anos.
O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Caçapava e transferido para a Central de Polícia Judiciária de Jacareí.
A importunação sexual foi comunicada por volta das 17h40. O flagrante foi registrado pela Polícia Civil na noite do mesmo dia. O coletivo foi conduzido até a delegacia de Caçapava.
Segundo os policiais rodoviários federais, o suspeito inicialmente confirmou que houve contato físico, mas alegou que teria sido acidental. Já na unidade policial, após ser informado sobre seus direitos, ele optou por permanecer em silêncio.
Testemunha ouviu pedido de ajuda
Uma testemunha ouvida pela Polícia Civil declarou que ouviu alguém perguntar se a vítima precisava de ajuda. Nesse momento, segundo o relato, a passageira respondeu que um homem havia tocado suas partes íntimas.
O boletim aponta que nenhum dos demais passageiros teria presenciado diretamente o fato. Mesmo assim, a autoridade policial considerou as declarações da vítima firmes e coerentes, com apoio nos depoimentos dos policiais e da testemunha.
A Polícia Civil entendeu haver indícios suficientes de autoria e materialidade para a prisão em flagrante. O homem foi preso pelo crime de importunação sexual.
A autoridade policial deixou de arbitrar fiança na delegacia, sob o fundamento de que a pena máxima prevista para o crime é superior a quatro anos de reclusão. O caso seguirá para análise do Poder Judiciário e do Ministério Público.