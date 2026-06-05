Um homem foi preso por envolvimento na briga entre ciganos que causou a morte de uma idosa em Taubaté. O homicídio de Dolira Galvão Ferreira, 73 anos, teve o flagrante confirmado pela Polícia Civil, na noite de quinta-feira (4).

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Dolira foi baleada na cabeça, chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. Outras pessoas também foram atingidas ou qualificadas na ocorrência, que foi apresentada no plantão policial da Avenida JK.