A Embraer e a Azorra assinaram um novo pedido firme para 15 aeronaves E195-E2, com direitos de compra para mais 15 jatos, fortalecendo ainda mais a parceria de longa data entre as duas empresas. O valor do negócio não foi informado. O novo acordo com a Azorra será registrado na carteira de pedidos do segundo trimestre de 2026.

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Com este acordo, o total de pedidos firmes da Azorra para aeronaves E2 aumenta de 39 para 54 unidades, “reforçando a crescente demanda e confiança nas aeronaves narrowbodies de menor porte”, disse a Embraer. Essa é a terceira vez que a Azorra aumenta seus pedidos, que tiveram início em dezembro de 2021. A Azorra é uma empresa norte-americana de leasing (arrendamento) e financiamento de aeronaves.