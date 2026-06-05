A Embraer e a Azorra assinaram um novo pedido firme para 15 aeronaves E195-E2, com direitos de compra para mais 15 jatos, fortalecendo ainda mais a parceria de longa data entre as duas empresas. O valor do negócio não foi informado. O novo acordo com a Azorra será registrado na carteira de pedidos do segundo trimestre de 2026.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Com este acordo, o total de pedidos firmes da Azorra para aeronaves E2 aumenta de 39 para 54 unidades, “reforçando a crescente demanda e confiança nas aeronaves narrowbodies de menor porte”, disse a Embraer. Essa é a terceira vez que a Azorra aumenta seus pedidos, que tiveram início em dezembro de 2021. A Azorra é uma empresa norte-americana de leasing (arrendamento) e financiamento de aeronaves.
O pedido também representa um marco para o programa E2 da Embraer, elevando o total de pedidos para mais de 500 aeronaves. Desde sua entrada em serviço, a família E2 ganha mercado com mais de 200 aeronaves em operação e 24 clientes, “permitindo readequar a capacidade, melhorar a eficiência de consumo de combustível e oferecer mais conforto aos passageiros”, disse a fabricante.
Repercussão do negócio
John Evans, CEO e fundador da Azorra, afirmou: “Nosso investimento contínuo no E2 da Embraer reflete a forte demanda que estamos observando por parte de companhias aéreas em todo o mundo por aeronaves do tamanho adequado, eficientes no consumo de combustível, que oferecem vantagens operacionais, econômicas e de planejamento de malha para nossos clientes”.
Arjan Meijer, presidente e CEO da Embraer Aviação Comercial, declarou: “A Azorra tem sido uma parceira importante no sucesso global do E2, e este novo pedido é mais uma forte demonstração das excepcionais vantagens econômicas, de desempenho e de conforto aos passageiros dessa aeronave. Ultrapassar 500 pedidos do E2 é um momento de alegria para a Embraer e reflete a crescente demanda por aeronaves de tamanho certo e mais eficientes”.
O E195-E2 é a maior aeronave comercial da Embraer e é reconhecida pelo baixo consumo de combustível, pelas menores emissões, por ser mais silencioso, pela alta confiabilidade e excelente experiência para o passageiro.
Sua configuração de assentos 2-2 significa ausência de assentos do meio, oferecendo mais conforto para os passageiros e dando às companhias aéreas a flexibilidade e eficiência necessárias para servir a uma ampla variedade de mercados.