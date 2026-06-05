São José dos Campos e Taubaté estão entre as 20 cidades do estado de São Paulo que mais geraram emprego nos últimos 12 meses, segundo dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), vinculado ao Ministério do Trabalho e Emprego.

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São José dos Campos é a 9ª da lista, com saldo de 3.991 empregos gerados entre maio de 2025 e abril de 2026. Taubaté aparece na 16ª colocação do ranking, com saldo de 2.307 nos últimos 12 meses.