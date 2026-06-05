São José dos Campos e Taubaté estão entre as 20 cidades do estado de São Paulo que mais geraram emprego nos últimos 12 meses, segundo dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), vinculado ao Ministério do Trabalho e Emprego.
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São José dos Campos é a 9ª da lista, com saldo de 3.991 empregos gerados entre maio de 2025 e abril de 2026. Taubaté aparece na 16ª colocação do ranking, com saldo de 2.307 nos últimos 12 meses.
O ranking é liderado pela capital São Paulo (90.832 empregos) e pelas cidades de Osasco (31.949), Barueri (11.313), Guarulhos (7.913) e Santo André (5.657).
Top 100
O Vale do Paraíba tem sete cidades entre as 100 que mais criaram empregos no estado nos últimos 12 meses.
Com 751 postos de trabalho, Caçapava aparece na 52ª posição do ranking paulista, segundo os dados do Caged. Guaratinguetá abriu 679 vagas e ficou na posição de número 56.
Depois aparecem São Sebastião (430 empregos, na 79ª posição), Aparecida (327 / 97ª) e Campos do Jordão (321 / 99ª).
Ilhabela é a primeira da região fora do top 100, aparecendo na 115ª colocação da lista estadual, com 233 empregos gerados.
No acumulado de 12 meses, o estado de São Paulo criou 232,2 mil empregos. Em 2026, de janeiro a abril, o estado contabiliza 202,3 mil postos de trabalho com a carteira assinada.
Saldo negativo
Três cidades da região estão entre as 25 que mais perderam postos de trabalho nos últimos 12 meses. A pior situação é de Jambeiro, com saldo negativo de 674 postos de trabalho, ocupando a 13ª posição entre os que mais cortaram vagas.
Na 16º posição, Caraguatatuba perdeu 556 vagas em um ano. Jacareí cortou 387 e aparece na 23ª colocação entre os maiores saldos negativos do estado nos últimos 12 meses.
No geral, o saldo do primeiro quadrimestre de 2026 na região foi de 3.852 empregos, com 114.041 admissões e 110.189 desligamentos. Nos últimos 12 meses, o saldo é positivo em 7.474 postos de trabalho.