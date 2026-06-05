Completando três anos de operações internacionais de carga, o Aeroporto Professor Urbano Ernesto Stumpf, em São José dos Campos, expande a rota cargueira entre o município paulista e Miami (EUA), operada pela LATAM Cargo.

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A rota passará a contar com quatro frequências semanais a partir de segunda-feira (8), aumentando a capacidade logística para as empresas da região e consolidando a posição do aeroporto como polo logístico.

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