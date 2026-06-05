Completando três anos de operações internacionais de carga, o Aeroporto Professor Urbano Ernesto Stumpf, em São José dos Campos, expande a rota cargueira entre o município paulista e Miami (EUA), operada pela LATAM Cargo.
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A rota passará a contar com quatro frequências semanais a partir de segunda-feira (8), aumentando a capacidade logística para as empresas da região e consolidando a posição do aeroporto como polo logístico.
Frequências
Inicialmente com dois voos semanais, a frequência foi ampliada para três e, agora, chega a quatro operações por semana.
Ainda de acordo com a concessionária, desde o início das operações internacionais, a capacidade da LATAM Cargo no terminal foi triplicada, enquanto o volume de cargas movimentadas registrou um crescimento de 120 vezes em comparação a maio de 2023.
A maior oferta de voos internacionais de carga contribui para reduzir os prazos logísticos, elevar a competitividade das empresas instaladas no município e atrair novos investimentos.
Operação
A administração do Aeroporto de São José dos Campos está sob concessão da empresa SJK Airport desde novembro de 2022, por um período de 30 anos. A previsão é que sejam investidos até R$ 130 milhões no terminal, com o objetivo de fortalecer o escoamento da produção regional a mercados globais, especialmente aos Estados Unidos.