A Escolinha Municipal de Surfe de Ubatuba, no bairro Perequê-Açu, teve a estrutura comprometida por atos de vandalismo. Os prejuízos foram verificados na manhã de terça-feira (2), quando os colaboradores chegaram para iniciar as atividades do dia.

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No local, são atendidas dezenas de crianças e adolescentes gratuitamente. O espaço faz parte da promoção municipal do esporte como agente de cidadania e inclusão social.