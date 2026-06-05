05 de junho de 2026
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DEPREDAÇÃO

Escola de surfe é vandalizada em Ubatuba; caso é investigado

Por Da redação | Ubatuba
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMU
Escolinha Municipal de Surfe de Ubatuba, no bairro Perequê-Açu, foi alvo de vandalismo
Escolinha Municipal de Surfe de Ubatuba, no bairro Perequê-Açu, foi alvo de vandalismo

A Escolinha Municipal de Surfe de Ubatuba, no bairro Perequê-Açu, teve a estrutura comprometida por atos de vandalismo. Os prejuízos foram verificados na manhã de terça-feira (2), quando os colaboradores chegaram para iniciar as atividades do dia.

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No local, são atendidas dezenas de crianças e adolescentes gratuitamente. O espaço faz parte da promoção municipal do esporte como agente de cidadania e inclusão social.

A depredação foi comunicada aos órgãos competentes, que seguem investigando o caso. Os reparos foram prontamente realizados e a continuidade das atividades foi garantida. Não foi constatado furto, apenas danos à estrutura da sede.

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