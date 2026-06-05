"Renato Canoeiro Caiçara", curta-documentário produzido por profissionais de Jacareí, foi selecionado para a programação da 1ª Mostra de Cinema do Atlântico Sul (MOCAS 2026). O festival será realizado entre os dias 6 e 10 de julho, em Balneário Piçarras (SC), reunindo obras cinematográficas de diversos países da América Latina e do continente africano.
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Dirigida por Dannyel Leite, a produção, desenvolvida em parceria com o Núcleo Audiovisual de Jacareí, resgata a trajetória do artesão Renato Bueno. O artesão constrói canoas caiçaras em Ubatuba, preservando esse ofício tradicional e evidenciando a transmissão dos saberes entre gerações.
O filme foi rodado em Ubatuba, mas a equipe técnica e a produtora responsável, Borandá Audiovisual, estão sediadas em Jacareí.
A obra já vem sendo exibida em diferentes festivais e competindo por prêmios, com destaque para a conquista do troféu de Melhor Direção de Curta-Metragem de Documentário Nacional no MA Beach Film Festival, em 2025.
No Mocas 2026, as sessões acontecerão no auditório do maior museu oceanográfico das Américas. Serão exibições gratuitas, debates e oficinas formativas.