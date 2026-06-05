"Renato Canoeiro Caiçara", curta-documentário produzido por profissionais de Jacareí, foi selecionado para a programação da 1ª Mostra de Cinema do Atlântico Sul (MOCAS 2026). O festival será realizado entre os dias 6 e 10 de julho, em Balneário Piçarras (SC), reunindo obras cinematográficas de diversos países da América Latina e do continente africano.

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Dirigida por Dannyel Leite, a produção, desenvolvida em parceria com o Núcleo Audiovisual de Jacareí, resgata a trajetória do artesão Renato Bueno. O artesão constrói canoas caiçaras em Ubatuba, preservando esse ofício tradicional e evidenciando a transmissão dos saberes entre gerações.