05 de junho de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
TRÁFICO DE DROGAS

Após denúncia, PM encontra 3 kg em barraco de madeira na região

Por Da redação | Lorena
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/PM
Apreensão de drogas em Lorena
Apreensão de drogas em Lorena

Uma ação da Polícia Militar resultou na apreensão de 3.328 kg de drogas em Lorena. A ocorrência foi registrada na manhã de quinta-feira (4), durante patrulhamento com apoio da Rocam do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), no bairro Ponte Nova.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A equipe foi informada sobre o armazenamento de drogas em uma área de mata. Em diligência ao local, encontraram um barraco de madeira, onde havia um tonel enterrado contendo entorpecentes e materiais de embalo.

Ao todo foram apreendidos:

  • 2,178 kg de crack;

  •  0,836 kg de cocaína;

0,210 kg de maconha;

  • 0,052 kg de crack fracionado;

  • 0,052 kg de haxixe.

    • Além das drogas, também foram localizadas uma balança de precisão e 1.000 eppendorfs vazios.

    O caso segue sob investigação.

    Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

    ENTRE NO GRUPO

    Comentários

    Comentários