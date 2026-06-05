Uma ação da Polícia Militar resultou na apreensão de 3.328 kg de drogas em Lorena. A ocorrência foi registrada na manhã de quinta-feira (4), durante patrulhamento com apoio da Rocam do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), no bairro Ponte Nova.
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A equipe foi informada sobre o armazenamento de drogas em uma área de mata. Em diligência ao local, encontraram um barraco de madeira, onde havia um tonel enterrado contendo entorpecentes e materiais de embalo.
Ao todo foram apreendidos:
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2,178 kg de crack;
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0,836 kg de cocaína;
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0,210 kg de maconha;
0,052 kg de crack fracionado;
0,052 kg de haxixe.
Além das drogas, também foram localizadas uma balança de precisão e 1.000 eppendorfs vazios.
O caso segue sob investigação.