Uma ação da Polícia Militar resultou na apreensão de 3.328 kg de drogas em Lorena. A ocorrência foi registrada na manhã de quinta-feira (4), durante patrulhamento com apoio da Rocam do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), no bairro Ponte Nova.

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A equipe foi informada sobre o armazenamento de drogas em uma área de mata. Em diligência ao local, encontraram um barraco de madeira, onde havia um tonel enterrado contendo entorpecentes e materiais de embalo.