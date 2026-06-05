05 de junho de 2026
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ACIDENTE

Mulher capota carro na Via Dutra e fica ferida em Taubaté

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PRF
Acidente na Via Dutra, trecho de Taubaté
Acidente na Via Dutra, trecho de Taubaté

Uma mulher de 47 anos ficou ferida em um capotamento na Via Dutra (BR-116), na altura do km 112, em Taubaté. A ocorrência foi registrada no km 112, por volta das 16h30 de quinta-feira (4).

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O Corpo de Bombeiros foi acionado e encontrou a vítima em estado de desorientação. Ela apresentava ferimentos leves e foi encaminhada ao Pronto-Socorro do Hospital Regional de Taubaté.

Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dela ou sobre a dinâmica do acidente.

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