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TRAGÉDIA

Casal perde a vida após acidente de moto na Dutra

Por Da Redação | Santa Isabel
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Casal perde a vida após acidente de moto na Dutra
Casal perde a vida após acidente de moto na Dutra

Um homem e uma mulher morreram após sofrerem uma queda de motocicleta na manhã de segunda-feira (1º). As vítimas chegaram a receber atendimento, mas não resistiram aos ferimentos provocados pelo acidente.

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O caso foi registrado entre os quilômetros 186 e 187 da Rodovia Presidente Dutra, em Santa Isabel. De acordo com informações da Polícia Rodoviária, o homem foi encontrado desacordado e sem sinais vitais, tendo a morte constatada ainda no local.

A mulher permaneceu caída na pista até a chegada das equipes de resgate. Ela foi socorrida e encaminhada para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Santa Isabel.

Segundo a prefeitura do município, a vítima recebeu atendimento médico, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu na unidade de saúde.

As circunstâncias que levaram à queda da motocicleta não foram informadas. O caso deverá ser apurado pelas autoridades responsáveis.

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