Um homem e uma mulher morreram após sofrerem uma queda de motocicleta na manhã de segunda-feira (1º). As vítimas chegaram a receber atendimento, mas não resistiram aos ferimentos provocados pelo acidente.

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O caso foi registrado entre os quilômetros 186 e 187 da Rodovia Presidente Dutra, em Santa Isabel. De acordo com informações da Polícia Rodoviária, o homem foi encontrado desacordado e sem sinais vitais, tendo a morte constatada ainda no local.