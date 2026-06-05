O delegado Ronaldo Lopes foi encontrado morto na manhã desta quinta-feira (4). As circunstâncias da morte ainda não foram esclarecidas e serão apuradas pelas autoridades competentes.

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O corpo foi localizado em uma chácara na zona rural de Teresina, no Piauí. De acordo com informações preliminares, o delegado estava sentado em uma cadeira, vestindo a farda da Polícia Civil.