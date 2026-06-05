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TRAGÉDIA

Delegado é achado sem vida sentado em cadeira e com arma ao lado

Por Da Redação | Teresina (PI)
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Delegado é achado sem vida sentado em cadeira e com arma ao lado
Delegado é achado sem vida sentado em cadeira e com arma ao lado

O delegado Ronaldo Lopes foi encontrado morto na manhã desta quinta-feira (4). As circunstâncias da morte ainda não foram esclarecidas e serão apuradas pelas autoridades competentes.

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O corpo foi localizado em uma chácara na zona rural de Teresina, no Piauí. De acordo com informações preliminares, o delegado estava sentado em uma cadeira, vestindo a farda da Polícia Civil.

Próximo ao corpo foram encontrados uma arma de fogo e uma garrafa de bebida alcoólica. Equipes de segurança foram acionadas para atender a ocorrência e realizar os primeiros levantamentos no local.

Ronaldo Lopes era lotado na Delegacia de Mosqueiro e também havia atuado em unidades policiais de diversos municípios do Pará ao longo da carreira.

A investigação deverá esclarecer a dinâmica da ocorrência e as circunstâncias que levaram à morte do delegado. Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre a causa do óbito.

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