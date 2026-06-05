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HOMICÍDIO

Mãe e filhos são mortos a tiros dentro de casa

Por Da Redação | Abrel e Lima (PE)
| Tempo de leitura: 1 min
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Pixabay
Mãe e filhos são mortos a tiros dentro de casa
Mãe e filhos são mortos a tiros dentro de casa

Três pessoas foram assassinadas em um intervalo de poucas horas, entre a noite de quarta-feira (3) e a madrugada desta quinta-feira (4). Entre as vítimas estão uma mulher e o filho dela, mortos dentro de casa durante uma invasão armada. Um terceiro homicídio havia sido registrado horas antes na mesma região.

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Os crimes aconteceram no bairro Caetés 1, em Abreu e Lima, na Região Metropolitana do Recife. O caso mais recente ocorreu por volta das 4h, quando criminosos invadiram uma residência e executaram duas pessoas.

Segundo informações da Polícia Militar, pelo menos três homens arrombaram o portão do imóvel, entraram na casa e efetuaram diversos disparos. A mulher morreu na sala da residência, enquanto o filho tentou fugir, mas foi atingido pelos tiros e morreu no quintal.

Horas antes, por volta das 23h de quarta-feira, um homem de 27 anos também foi morto no mesmo bairro. De acordo com as primeiras informações, ele saía de casa em uma motocicleta quando se envolveu em uma discussão com outra pessoa.

Durante o desentendimento, vários disparos foram efetuados. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

A Polícia Civil investiga os três homicídios e busca esclarecer se existe alguma relação entre os casos. Até o momento, ninguém foi preso.

As circunstâncias e as motivações dos crimes ainda são desconhecidas e serão apuradas pelas autoridades responsáveis pelas investigações.

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