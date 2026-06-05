Três pessoas foram assassinadas em um intervalo de poucas horas, entre a noite de quarta-feira (3) e a madrugada desta quinta-feira (4). Entre as vítimas estão uma mulher e o filho dela, mortos dentro de casa durante uma invasão armada. Um terceiro homicídio havia sido registrado horas antes na mesma região.

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Os crimes aconteceram no bairro Caetés 1, em Abreu e Lima, na Região Metropolitana do Recife. O caso mais recente ocorreu por volta das 4h, quando criminosos invadiram uma residência e executaram duas pessoas.