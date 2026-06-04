Um jovem de 19 anos foi morto a facadas durante a madrugada desta quinta-feira (4). A vítima foi identificada como Marcos Antônio Noronha Costa. O principal suspeito do homicídio é o próprio irmão dele, um homem de 22 anos que acabou preso logo após o crime.

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O caso foi registrado na localidade de Boa Nova, zona rural de Parambu, no interior do Ceará. Segundo as primeiras informações apuradas pelas autoridades, Marcos Antônio foi atingido por um golpe de faca e não resistiu aos ferimentos.