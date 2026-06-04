04 de junho de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
HOMICÍDIO

Adolescente de 15 anos é morta após ser chamada para fora de casa

Por Da Redação | Pedra Branca (CE)
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Redes sociais
Lorrane Ribeiro de Sousa
Lorrane Ribeiro de Sousa

Uma adolescente de 15 anos foi assassinada na tarde desta quinta-feira (4). A vítima foi identificada como Lorrane Ribeiro de Sousa. As circunstâncias do crime ainda estão sendo investigadas pelas autoridades, que buscam esclarecer a autoria e a motivação do homicídio.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso aconteceu no bairro Santa Maria, em Pedra Branca, no Sertão Central do Ceará. Segundo informações preliminares, a jovem participava de um momento de lazer em uma residência e estava na piscina quando foi chamada por uma pessoa que chegou ao local.

Ao sair para atender ao chamado, Lorrane foi surpreendida e morta. Detalhes sobre a dinâmica do crime ainda não foram divulgados oficialmente.

Equipes das forças de segurança foram acionadas e realizaram os primeiros levantamentos na cena do homicídio. O corpo da adolescente será submetido a exames periciais que poderão auxiliar nas investigações.

A Polícia Civil ficará responsável pela apuração do caso e trabalha para identificar os responsáveis pelo crime, além de esclarecer o que motivou a ação criminosa.

Após a confirmação da morte, uma publicação feita por Lorrane nas redes sociais passou a chamar a atenção de familiares e amigos. Um dia antes do crime, a adolescente havia compartilhado uma mensagem lamentando a perda de um bebê, postagem que ganhou repercussão após a tragédia.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários