Uma adolescente de 15 anos foi assassinada na tarde desta quinta-feira (4). A vítima foi identificada como Lorrane Ribeiro de Sousa. As circunstâncias do crime ainda estão sendo investigadas pelas autoridades, que buscam esclarecer a autoria e a motivação do homicídio.
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O caso aconteceu no bairro Santa Maria, em Pedra Branca, no Sertão Central do Ceará. Segundo informações preliminares, a jovem participava de um momento de lazer em uma residência e estava na piscina quando foi chamada por uma pessoa que chegou ao local.
Ao sair para atender ao chamado, Lorrane foi surpreendida e morta. Detalhes sobre a dinâmica do crime ainda não foram divulgados oficialmente.
Equipes das forças de segurança foram acionadas e realizaram os primeiros levantamentos na cena do homicídio. O corpo da adolescente será submetido a exames periciais que poderão auxiliar nas investigações.
A Polícia Civil ficará responsável pela apuração do caso e trabalha para identificar os responsáveis pelo crime, além de esclarecer o que motivou a ação criminosa.
Após a confirmação da morte, uma publicação feita por Lorrane nas redes sociais passou a chamar a atenção de familiares e amigos. Um dia antes do crime, a adolescente havia compartilhado uma mensagem lamentando a perda de um bebê, postagem que ganhou repercussão após a tragédia.