Uma adolescente de 15 anos foi assassinada na tarde desta quinta-feira (4). A vítima foi identificada como Lorrane Ribeiro de Sousa. As circunstâncias do crime ainda estão sendo investigadas pelas autoridades, que buscam esclarecer a autoria e a motivação do homicídio.

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O caso aconteceu no bairro Santa Maria, em Pedra Branca, no Sertão Central do Ceará. Segundo informações preliminares, a jovem participava de um momento de lazer em uma residência e estava na piscina quando foi chamada por uma pessoa que chegou ao local.