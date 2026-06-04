Um homem de 25 anos foi preso em flagrante suspeito de matar o próprio filho, um bebê de apenas 3 meses. A mãe da criança, de 22 anos, também foi detida por suspeita de omissão. O caso veio à tona após o casal tentar atribuir a morte da criança a um suposto engasgo, versão que foi descartada pelas autoridades.

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O crime foi registrado no bairro Jardim das Palmeiras, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas para prestar socorro ao bebê, mas o médico responsável identificou lesões e hematomas incompatíveis com a explicação apresentada pelos pais.