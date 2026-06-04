Um homem de 25 anos foi preso em flagrante suspeito de matar o próprio filho, um bebê de apenas 3 meses. A mãe da criança, de 22 anos, também foi detida por suspeita de omissão. O caso veio à tona após o casal tentar atribuir a morte da criança a um suposto engasgo, versão que foi descartada pelas autoridades.
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O crime foi registrado no bairro Jardim das Palmeiras, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas para prestar socorro ao bebê, mas o médico responsável identificou lesões e hematomas incompatíveis com a explicação apresentada pelos pais.
Durante as investigações, o pai acabou confessando que agrediu o filho. Segundo depoimento prestado à Polícia Civil, ele afirmou que perdeu o controle por causa do choro da criança e desferiu socos e tapas contra o bebê.
A apuração também aponta que os episódios de violência não seriam isolados. Conforme a investigação, o homem já teria cometido outras agressões anteriormente, inclusive arremessando o bebê contra o berço. A mãe presenciava as situações, segundo os investigadores.
O exame pericial apontou que a causa da morte foi traumatismo craniano. A partir das evidências reunidas, a Polícia Civil concluiu que a versão do engasgo não tinha relação com o que realmente aconteceu.
Após a prisão, o suspeito foi encaminhado ao sistema prisional e deverá responder por homicídio qualificado. Já a mãe foi levada para uma unidade prisional feminina e poderá responder por omissão diante das agressões sofridas pela criança.
O casal também tem uma filha de 2 anos. A menina ficou sob os cuidados de familiares, enquanto o Conselho Tutelar acompanha o caso.