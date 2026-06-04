A Polícia Civil investiga a morte de Marcelo Miguel Benedito, de 39 anos, assassinado a tiros na manhã desta quarta-feira (3), no bairro Perequê-Mirim, em Caraguatatuba. O crime chocou moradores da região principalmente porque aconteceu na frente da filha da vítima, uma menina de apenas 6 anos.
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Segundo informações registradas pela polícia, Marcelo havia acabado de buscar a criança e retornava para casa quando foi surpreendido por ocupantes de um veículo que parou em frente à residência da família, na Rua Ypê, na região do Travessão.
A esposa da vítima relatou aos policiais que estava dentro de casa quando ouviu aproximadamente cinco disparos de arma de fogo. Ao sair para verificar o que havia acontecido, encontrou o marido caído no chão, gravemente ferido. Assustada, a filha do casal correu pela rua logo após os tiros.
Quando as equipes de resgate e da Polícia Militar chegaram ao local, Marcelo já não apresentava sinais vitais. A vítima tinha uma lesão na região do rosto compatível com disparo de arma de fogo.
Crime aconteceu diante da filha
O caso ganhou ainda mais repercussão devido à presença da criança no momento do ataque. A menina acompanhava o pai quando ele foi executado em frente à própria casa.
Apesar do trauma provocado pela situação, a criança não ficou ferida. O acompanhamento psicológico da família poderá ser avaliado posteriormente pelas autoridades e pelos familiares.
Polícia busca identificar autores
Durante o atendimento da ocorrência, policiais encontraram cinco cápsulas deflagradas de munição próximas ao corpo. A área foi isolada para o trabalho da perícia científica, que realizou a coleta de evidências que poderão ajudar na identificação dos autores.
Após os procedimentos periciais, o corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal). O telefone celular de Marcelo também foi apreendido e poderá auxiliar os investigadores na apuração do caso.
Até o momento, nenhum suspeito foi preso ou identificado oficialmente.
Investigação continua
A Polícia Civil registrou a ocorrência como homicídio consumado e trabalha para esclarecer a motivação do crime. Testemunhas deverão ser ouvidas nos próximos dias, e imagens de câmeras de segurança da região também poderão ser analisadas.
A principal linha de investigação busca identificar quem estava no veículo utilizado pelos criminosos e se Marcelo era o alvo específico da ação.
Enquanto o caso segue sem respostas, familiares e amigos lamentam a morte de Marcelo Miguel Benedito, cuja vida foi interrompida de forma violenta diante da própria filha.