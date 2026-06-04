A Polícia Civil investiga a morte de Marcelo Miguel Benedito, de 39 anos, assassinado a tiros na manhã desta quarta-feira (3), no bairro Perequê-Mirim, em Caraguatatuba. O crime chocou moradores da região principalmente porque aconteceu na frente da filha da vítima, uma menina de apenas 6 anos.

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Segundo informações registradas pela polícia, Marcelo havia acabado de buscar a criança e retornava para casa quando foi surpreendido por ocupantes de um veículo que parou em frente à residência da família, na Rua Ypê, na região do Travessão.