Dolira Galvão Ferreira, de 73 anos, foi identificada como a vítima fatal de uma briga envolvendo integrantes de uma comunidade cigana em Taubaté. Ela foi atingida por um disparo de arma de fogo na cabeça, chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.

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A ocorrência aconteceu na tarde desta quinta-feira (4), feriado de Corpus Christi, na Rua Pedro Loreno, no bairro Santa Tereza. Além da idosa, um homem e uma mulher também foram baleados.