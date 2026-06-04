Dolira Galvão Ferreira, de 73 anos, foi identificada como a vítima fatal de uma briga envolvendo integrantes de uma comunidade cigana em Taubaté. Ela foi atingida por um disparo de arma de fogo na cabeça, chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.
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A ocorrência aconteceu na tarde desta quinta-feira (4), feriado de Corpus Christi, na Rua Pedro Loreno, no bairro Santa Tereza. Além da idosa, um homem e uma mulher também foram baleados.
A ocorrência mobilizou equipes da Polícia Militar e está sendo apresentada no plantão policial da Avenida Juscelino Kubitschek, em Taubaté. A Polícia Civil vai investigar a motivação da briga e a dinâmica dos disparos.
O homem ferido é sobrinho da vítima fatal. Ele foi socorrido para a UPA Cecap e, posteriormente, transferido para o Hospital Regional. Até o momento, não há informações oficiais atualizadas sobre o estado de saúde dele e da mulher baleada.
A reportagem acompanha o caso e atualizará esta matéria assim que houver confirmação sobre prisões, identificação de suspeitos, estado de saúde dos feridos e enquadramento formal da ocorrência.
Dolira Galvão Ferreira foi atingida na cabeça
Dolira Galvão Ferreira foi baleada na cabeça durante a confusão no bairro Santa Tereza. Apesar do socorro, ela morreu em razão da gravidade dos ferimentos.
As primeiras informações apontam que a briga envolveu várias pessoas. A ocorrência ainda apresenta versões desencontradas, já que há muitos envolvidos e testemunhas que deverão ser ouvidos pela Polícia Civil.
A motivação do desentendimento ainda não foi esclarecida. A investigação deverá reunir depoimentos, laudos periciais, imagens e informações coletadas pela Polícia Militar no local.
A Polícia Civil deverá definir se o caso será registrado como homicídio consumado e tentativas de homicídio, de acordo com os depoimentos e os laudos médicos.
Vítima era tia de homem baleado
Dolira Galvão Ferreira era tia do homem que também ficou ferido na ocorrência. A relação familiar entre as vítimas é um dos pontos que deverá ser considerada durante a investigação para esclarecer a dinâmica da briga.
As primeiras informações indicam que o conflito envolveu pessoas de uma comunidade cigana, mas a Polícia Civil ainda vai apurar quem efetuou os disparos e qual foi a participação de cada envolvido.
Ocorrência é apresentada no plantão da Avenida JK
A ocorrência está sendo apresentada no plantão policial da Avenida JK, em Taubaté. No local, a autoridade policial deverá ouvir envolvidos, testemunhas e os policiais militares que atenderam a ocorrência.
A perícia também poderá ser acionada para análise do local, apreensão de objetos, coleta de vestígios e esclarecimento da trajetória dos disparos.
Violência em Taubaté preocupa moradores
O caso registrado no bairro Santa Tereza ocorre em meio a outros episódios recentes de violência em Taubaté. O portal já noticiou casos de pessoas baleadas, homicídios e tentativas de homicídio em diferentes regiões da cidade.
Em maio, um homem foi morto a tiros ao lado de uma escola em Taubaté. Em março, um motorista foi baleado dentro de uma caminhonete. Outro caso recente envolveu um homem atacado com um machado após um desentendimento familiar.
No caso desta quinta-feira, a Polícia Civil ainda deverá confirmar a dinâmica dos fatos e a responsabilização criminal dos envolvidos.