A deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP) irá visitar as instalações do Hospital GACC, em São José dos Campos, nesta sexta-feira (5), segundo informou a assessoria da parlamentar.

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De acordo com a assessoria, a deputada enviou R$ 500 mil para a instituição, que é referência no diagnóstico e no tratamento do câncer infantojuvenil, atendendo mais de 850 crianças e jovens em diferentes fases do tratamento. Desse total, 80% vêm pelo SUS (Sistema Único de Saúde).