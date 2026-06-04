A Polícia Civil prendeu, na manhã de quarta-feira (4), um homem suspeito de participar de uma sessão de tortura contra dois usuários de drogas na região do Campo dos Alemães, zona sul de São José dos Campos.

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O investigado confessou as agressões durante depoimento e alegou ter agido como forma de represália após um suposto furto cometido contra sua mãe.