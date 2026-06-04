Um homem foi encontrado morto na tarde de quarta-feira (3) em uma área de mata na Estrada Municipal do Macuco, na zona rural de Taubaté. O caso foi registrado pela Polícia Civil como morte suspeita e encontro de cadáver, e agora será investigado para esclarecer as circunstâncias da morte.

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De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 13h após uma denúncia feita ao telefone 190 informar sobre a possível presença de um corpo humano em uma região de mata. As equipes se deslocaram até o endereço indicado e conseguiram visualizar um cadáver, aparentemente do sexo masculino, já sem sinais vitais.