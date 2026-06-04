Um homem foi encontrado morto na tarde de quarta-feira (3) em uma área de mata na Estrada Municipal do Macuco, na zona rural de Taubaté. O caso foi registrado pela Polícia Civil como morte suspeita e encontro de cadáver, e agora será investigado para esclarecer as circunstâncias da morte.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 13h após uma denúncia feita ao telefone 190 informar sobre a possível presença de um corpo humano em uma região de mata. As equipes se deslocaram até o endereço indicado e conseguiram visualizar um cadáver, aparentemente do sexo masculino, já sem sinais vitais.
O corpo foi localizado em um trecho de difícil acesso da Estrada Municipal do Macuco, em uma área rural cercada por vegetação densa. Segundo os policiais, o cadáver estava próximo a um barranco íngreme, o que impediu uma aproximação imediata e segura da equipe.
Diante das condições do terreno, os agentes realizaram apenas registros fotográficos à distância e adotaram medidas para preservar o local até a chegada da perícia técnica.
O que se sabe sobre o caso
Até o momento, a identidade da vítima não foi confirmada. Conforme consta no boletim de ocorrência, os policiais não conseguiram identificar o homem encontrado na mata, que permaneceu sem qualificação formal durante o registro da ocorrência.
Também não há informações oficiais sobre o tempo em que o corpo estava no local nem sobre possíveis sinais de violência. A causa da morte ainda é desconhecida e dependerá da conclusão dos exames solicitados pela Polícia Civil.
Para auxiliar na investigação, foram requisitados exame pericial no local, exame necroscópico, análise toxicológica, coleta de material genético e levantamento de impressões digitais. Os trabalhos periciais foram realizados por equipe do Instituto de Criminalística.
Após a perícia, a funerária de plantão foi acionada para a remoção do corpo.
Polícia busca identificar a vítima
O caso foi encaminhado para investigação da Polícia Civil, que busca identificar a vítima e esclarecer as circunstâncias que levaram à morte. Os laudos periciais deverão ser fundamentais para determinar se houve crime ou se a morte ocorreu por causas naturais, acidente ou outro motivo.
A Estrada Municipal do Macuco fica em uma região rural de Taubaté, caracterizada por áreas de mata e acessos mais restritos, o que dificultou o trabalho inicial das equipes policiais.
Até a publicação desta reportagem, a identidade da vítima não havia sido divulgada pelas autoridades.